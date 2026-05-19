Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер провёл переговоры с BYD о создании новой команды в Формуле-1 — источник

Кристиан Хорнер провёл переговоры с BYD о создании новой команды в Формуле-1 — источник
Комментарии

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер провёл серию встреч с вице-президентом китайского автопроизводителя BYD Стеллой Ли, обсуждая возможное создание 12-й команды Формулы-1, сообщает издание PlanetF1.

В минувшие выходные Хорнер посетил Канны, где в течение двух дней встречался с Ли. BYD опубликовала кадры с мероприятия Cannes Night, на которых Хорнер присутствовал в качестве гостя компании. Ранее он также посетил гонку Формулы-E в Монако как гость Liberty Global.

По данным издания, BYD сейчас фокусируется не на приобретении миноритарной доли в существующей команде, а на возможности создания собственной с нуля.

BYD — третий по величине автопроизводитель в мире с рыночной стоимостью $ 125 млрд. В прошлом году компания продала 4,6 млн автомобилей. Её бренд Yangwang установил рекорд «Нюрбургринга» для электромобилей (6:59.157).

Материалы по теме
Китайский конгломерат BYD подтвердил переговоры о приходе в Формулу-1
The Telegraph: «Астон Мартин» может перейти под контроль Geely или BYD
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android