Расписание трансляций Гран-при Канады — 2026

С 22 по 24 мая в календаре Формулы-1 запланирован пятый этап нынешнего сезона — Гран-при Канады.

Все заезды можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV.

На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все основные события.

Формула-1 Гран-при Канады — 2026. Расписание трансляций уикенда (время — московское):

Пятница, 22 мая:

19:30. Первая тренировка.

23:30. Спринт-квалификация.

Суббота, 23 мая:

19:00. Спринт.

23:00. Квалификация.

Воскресенье, 24 мая:

23:00. Гонка.