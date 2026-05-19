Расписание трансляций Гран-при Канады — 2026
С 22 по 24 мая в календаре Формулы-1 запланирован пятый этап нынешнего сезона — Гран-при Канады.
Все заезды можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV.

На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все основные события.

Формула-1 Гран-при Канады — 2026. Расписание трансляций уикенда (время — московское):

Пятница, 22 мая:

19:30. Первая тренировка.
23:30. Спринт-квалификация.

Суббота, 23 мая:

19:00. Спринт.
23:00. Квалификация.

Воскресенье, 24 мая:

23:00. Гонка.

