«Пирелли» привезёт самые мягкие составы на Гран-при Канады

«Пирелли» привезёт на Гран-при Канады, который впервые пройдёт в формате спринта, C3 (жёсткий), C4 (средний) и C5 (мягкий) — самый мягкий набор в линейке.

Трасса имени Жиля Вильнёва длиной 4,361 км была переасфальтирована, остаётся гладкой и малоабразивной, но поскольку используется только раз в год, уровень сцепления значительно растёт от сессии к сессии. В прошлом сезоне гранулирование оставалось проблемой, но в «Пирелли» ожидают, что новое поколение составов заметно снизит этот эффект.

«Мягкий состав — очевидно, лучший для прогрева и обеспечит оптимальное сцепление на одном круге. Он может стать фаворитом для субботнего спринта, но на следующий день команды, вероятно, выберут более консервативный подход, проведя Гран-при на двух более жёстких составах», — сказано в заявлении от пресс-службы «Пирелли».

Более прохладные температуры из-за переноса этапа на май могут усложнить прогрев шин, особенно в квалификации. При этом в «Пирелли» ожидают, что большинство команд предпочтут стратегию с одним пит-стопом в гонке.

Гран-при Канады пройдёт 22-24 мая.