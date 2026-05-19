Вольф — об Антонелли: успокоить разбушевавшегося человека проще, ведь осла-то не разгонишь

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не ожидал трёх побед подряд от 19-летнего пилота команды Андреа Кими Антонелли на старте сезона.

«В прошлом году я часто повторял: взять 18-летнего в команду — значит пережить моменты праздника и моменты, когда хочется рвать на себе волосы из-за его ошибок, но это был необходимый путь, чтобы он узнал команду. Я ожидал хорошего старта, но должен признать — три победы подряд не были тем, чего мы ждали.

Успокоить разбушевавшегося человека проще, ведь осла-то не разгонишь. Для меня Майами был его лучшей гонкой на данный момент. Это напоминает мне его картинг и Формулу-4 — никаких ошибок», — приводит слова Вольфа издание La Gazzetta dello Sport.