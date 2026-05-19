Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — об Антонелли: успокоить разбушевавшегося человека проще, ведь осла-то не разгонишь

Вольф — об Антонелли: успокоить разбушевавшегося человека проще, ведь осла-то не разгонишь
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что не ожидал трёх побед подряд от 19-летнего пилота команды Андреа Кими Антонелли на старте сезона.

«В прошлом году я часто повторял: взять 18-летнего в команду — значит пережить моменты праздника и моменты, когда хочется рвать на себе волосы из-за его ошибок, но это был необходимый путь, чтобы он узнал команду. Я ожидал хорошего старта, но должен признать — три победы подряд не были тем, чего мы ждали.

Успокоить разбушевавшегося человека проще, ведь осла-то не разгонишь. Для меня Майами был его лучшей гонкой на данный момент. Это напоминает мне его картинг и Формулу-4 — никаких ошибок», — приводит слова Вольфа издание La Gazzetta dello Sport.

Сейчас читают:
Самые интересные факты о новом фаворите Формулы-1 Андреа Кими Антонелли
Самые интересные факты о новом фаворите Формулы-1 Андреа Кими Антонелли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android