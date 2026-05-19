«Макларен» может привезти свою версию крыла «Макарена» в Канаду — RacingNews365

«Макларен» готовит ко второму этапу обновлений MCL40 в Монреале собственную версию крыла «Макарена» — вращающегося заднего антикрыла, впервые представленного «Феррари» и позже адаптированного «Ред Булл», сообщает журналист RacingNews365 Паоло Филисетти.

По его данным, команда во главе с Андреа Стеллой последние два месяца анализировала потенциал этого аэродинамического элемента и пришла к выводу, что его внедрение может принести реальную выгоду. Компоненты для обеих машин, включая запасные, были изготовлены в срок и отправлены в Канаду. При этом их фактическое использование остаётся под вопросом — из-за спринтерского формата уикенда, который оставляет лишь одну тренировку для оценки новинок.

Однако, как отмечает Филисетти, в Майами формат был таким же, и это не помешало «Феррари», «Ред Булл» и самому «Макларену» привезти существенные обновления.