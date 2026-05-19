Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» может привезти свою версию крыла «Макарена» в Канаду — RacingNews365

«Макларен» может привезти свою версию крыла «Макарена» в Канаду — RacingNews365
Комментарии

«Макларен» готовит ко второму этапу обновлений MCL40 в Монреале собственную версию крыла «Макарена» — вращающегося заднего антикрыла, впервые представленного «Феррари» и позже адаптированного «Ред Булл», сообщает журналист RacingNews365 Паоло Филисетти.

По его данным, команда во главе с Андреа Стеллой последние два месяца анализировала потенциал этого аэродинамического элемента и пришла к выводу, что его внедрение может принести реальную выгоду. Компоненты для обеих машин, включая запасные, были изготовлены в срок и отправлены в Канаду. При этом их фактическое использование остаётся под вопросом — из-за спринтерского формата уикенда, который оставляет лишь одну тренировку для оценки новинок.

Однако, как отмечает Филисетти, в Майами формат был таким же, и это не помешало «Феррари», «Ред Булл» и самому «Макларену» привезти существенные обновления.

Материалы по теме
Браун подтвердил, что «Макларен» внимательно изучает идею с крылом «макарена»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android