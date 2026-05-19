Вассёр: без «голубого света» некоторые машины всё ещё стояли бы на старте в Китае

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр раскритиковал изменение стартовой процедуры, принятое ФИА перед началом сезона и, по его мнению, сыгравшее на руку конкурентам.

«Представьте себе: без «голубого света» некоторые машины всё ещё стояли бы на стартовой решётке в Китае — но здесь могут возникнуть вопросы безопасности, и у ФИА есть право вмешаться, а я просто должен с этим смириться. Но в итоге я считаю, что это также немного несправедливо по отношению к нам.

Год назад я обратился к ФИА, и мы обсудили этот вопрос — мы обсуждали его в SAC (Спортивном консультативном комитете), мы обсуждали его в PUAC (Консультативном комитете по силовым установкам). И мне очень понравился ответ ФИА, а именно: машину нужно проектировать в соответствии с регламентом, а не наоборот. Я считаю, что это отличный подход. Поэтому то, что половина или 40% участников стартовой решётки жалуются, говоря, что это чрезвычайно опасно и так далее… С политической точки зрения это был умный ход, но не очень корректный.

Для нас это было немного жёстко. Я понимаю, что они поступили так из соображений безопасности, но другим вариантом было бы попросить их [другие машины] стартовать из пит-лейна, если они считали, что это небезопасно. Для нас это тоже был выбор. Мы разработали двигатель с учётом определенных критериев, а они в последний момент изменили правила», — приводит слова Вассёра издание The Race.