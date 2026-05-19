Росси перенёс операцию после аварии на «Инди-500», но намерен выйти на старт

Пилот Ed Carpenter Racing Александр Росси, попавший в массовую аварию на тренировке перед «Инди-500», перенёс амбулаторную операцию и планирует участвовать в гонке.

«Александр Росси прошёл успешные амбулаторные процедуры для восстановления после небольших повреждений пальца на левой руке и правой лодыжки. Он получил травмы во время инцидента на трассе. Росси в хорошем расположении духа, других травм нет. Восстановление будет проходить под наблюдением медицинского директора IndyCar доктора Джулии Вайзер. Его состояние продолжат оценивать с полным намерением участвовать в финальной тренировке в пятницу 22 мая и в гонке в воскресенье 24 мая. Команда подготовит запасной болид», — приводит выдержку из заявления команды издание RacingNews365.

Росси квалифицировался вторым к «Инди-500», но на тренировке в понедельник потерял управление на выходе из второго поворота, врезался в стену, после чего его машина едва не перевернулась. В инцидент также были вовлечены Пато О'Уорд и Ромен Грожан.