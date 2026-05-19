Ральф Шумахер сомневается, что Леклер сможет стать чемпионом мира в составе «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер выразил сомнения, что монегаск Шарль Леклер способен выиграть титул в составе «Феррари».

«В «Макларене» — определённо, точно так же, как [Ландо] Норрис в прошлом году, в этом нет сомнений. Верю, что у него есть потенциал. Кстати, он невероятно добрый, приятный парень. Но «Феррари» есть «Феррари», даже одного Фредерика Вассёра недостаточно. Поэтому вопрос: сможет ли он когда-нибудь стать чемпионом мира в этой команде, в этой структуре?» — приводит слова Шумахера издание GrandPrix.

В нынешнем сезоне после четырёх этапов Леклер набрал 59 очков и занимает третье место в личном зачёте.

