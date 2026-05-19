Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер раскрыл, почему Ферстаппену не подошла бы нынешняя «Феррари»

Ральф Шумахер раскрыл, почему Ферстаппену не подошла бы нынешняя «Феррари»
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о возможном будущем четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена.

«Возможно всё. Многие гонщики отчаянно хотят попасть в «Феррари» — это нечто совершенно особенное как бренд в Формуле-1.

Думаю, Макс чувствовал бы себя очень комфортно с «Мерседесом». Также с GT3-проектом и командами, которые там работают вместе, плюс двигатель «Мерседеса». Они всегда строят лучшие моторы.

Так что я с трудом могу это представить. Максу пришлось бы в определённой степени подчиниться структуре «Феррари», а он не такой человек. Он сам привык быть лидером команды. Но если Ферстаппен придёт в эту команду один, а сейчас она работает не лучшим образом, как пилот он с этим не справится.

Мой брат, Михаэль, тогда привёл с собой группу людей, которые действительно блестяще работали вместе. Но просто прийти туда одному как гонщик — думаю, этого недостаточно. Поэтому, на мой взгляд, для него возможны только «Мерседес» или «Макларен», — приводит слова Шумахера издание GrandPrix.

Материалы по теме
Трансферные интриги Формулы-1: почти всё зависит от Ферстаппена
Трансферные интриги Формулы-1: почти всё зависит от Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android