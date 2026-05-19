Ральф Шумахер раскрыл, почему Ферстаппену не подошла бы нынешняя «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о возможном будущем четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена.

«Возможно всё. Многие гонщики отчаянно хотят попасть в «Феррари» — это нечто совершенно особенное как бренд в Формуле-1.

Думаю, Макс чувствовал бы себя очень комфортно с «Мерседесом». Также с GT3-проектом и командами, которые там работают вместе, плюс двигатель «Мерседеса». Они всегда строят лучшие моторы.

Так что я с трудом могу это представить. Максу пришлось бы в определённой степени подчиниться структуре «Феррари», а он не такой человек. Он сам привык быть лидером команды. Но если Ферстаппен придёт в эту команду один, а сейчас она работает не лучшим образом, как пилот он с этим не справится.

Мой брат, Михаэль, тогда привёл с собой группу людей, которые действительно блестяще работали вместе. Но просто прийти туда одному как гонщик — думаю, этого недостаточно. Поэтому, на мой взгляд, для него возможны только «Мерседес» или «Макларен», — приводит слова Шумахера издание GrandPrix.