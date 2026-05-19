Шварцман — об «Инди-500»: надеюсь, однажды я туда вернусь

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман признался, что хотел бы вновь выступить в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса». В текущем сезоне американского чемпионата пилот остался без места в команде.

«Те четыре круга в квалификации… Честно, с этим вообще ничто не сравнится. Это место просто особенное, другого такого нет — в том числе из-за всего, что оно требует от нас, гонщиков.

Наблюдать за этим со стороны в этом году довольно тяжело, и я бы соврал, если бы сказал, что не хотел бы вернуться за руль. Никогда не буду воспринимать как должное тот шанс, который у меня был — квалифицироваться и выступить здесь.

Надеюсь, однажды я снова вернусь туда и поборюсь. А пока буду смотреть», — написал Шварцман в своём аккаунте в социальной сети X.

В 2025 году Шварцман дебютировал в «Инди-500» за команду Prema Racing. Тогда гонщик сенсационно завоевал поул-позицию в квалификации, но не смог финишировать в гонке, попав в аварию на пит-лейне.

