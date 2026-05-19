Гонщики «КАМАЗ-мастер» успешно преодолели самый длинный этап ралли «Такла-Макан»

Сегодня, 19 мая, в Китае на ралли «Такла-Макан» завершился третий этап, ставший самым протяжённым в гонке 2026 года. После нескольких сотен километров участников ждал 469-километровый спецучасток по тяжёлому бездорожью.

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Богдана Каримова и Алмаза Ахмедова сохранили высокие позиции в грузовом зачёте и продолжают идти в числе лидеров генеральной классификации. Для обоих пилотов нынешний «Такла-Макан» стал дебютным соревнованием такого уровня.

«Очень сложный и интересный этап. Думали, что будут сплошные прямики, но спецучасток оказался с большим количеством бездорожья, дороги такие закрученные. Ещё были так называемые camel grass, дорога шла между этими кучками, где нужно ехать аккуратно, не вываливаться с трассы.

В середине спецучастка заехали в каньон, высохшее русло с отвесными скалистыми стенами. Каньон скоростной, опасность исходила от камней и ступенек, стоявшей пыли. И в этот момент мы смогли обогнать остановившийся на пару секунд джип и дальше поехали с хорошим и ясным обзором.

Заключительная часть допа тоже была рабочей, местами — жёсткие волны с ямами и промоинами в два знака, поэтому нужно было поберечь автомобиль. Шины сегодня отработали хорошо, технических сбоев тоже не было. И ещё было очень жарко в кабине», — приводит слова пилота экипажа № 501 Богдана Каримова пресс-служба команды.

В среду караван ралли останется в Корле. В рамках четвёртого этапа участников ждёт 200-километровый спецучасток, после которого в гонке наступит день отдыха.

