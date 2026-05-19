Главная Авто Новости

«Внутри там катастрофа». Ральф Шумахер раскритиковал «Ауди»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о старте «Ауди» в дебютном полноценном сезоне команды.

«Думаю, старт у нас получился не таким уж плохим. Самая большая проблема — это двигатель, где они явно отстают от конкурентов. После «Хонды», вероятно, у «Ауди» вторая худшая по мощности силовая установка. Естественно, в такой ситуации сложно бороться за очки с прямыми соперниками.

Внутри там катастрофа. Они слишком закрытые, недостаточно открытые и дружелюбные. Всё это можно было бы делать намного лучше», — приводит слова Шумахера портал GradPrix.

После первых этапов сезона «Ауди» располагается на восьмой строчке в Кубке конструкторов. Два очка немецкой команды принёс Габриэл Бортолето на Гран-при Австралии.

