Сайнс назвал главную преграду для изменений регламента Формулы-1

Сайнс назвал главную преграду для изменений регламента Формулы-1
Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о возможных изменениях технического регламента Формулы-1 и объяснил, что мешает внести более серьёзные корректировки.

«Всё упирается в то, чтобы политически привести все команды к согласию — именно это сейчас всё и тормозит. Очевидно, здесь очень много политических интересов. Кто-то лучше подготовил домашнюю работу в определённых областях, чем другие, теперь не хочет терять своё преимущество в производительности из-за изменений в правилах.

Если дать командам слишком много власти, особенно производителям силовых установок, будут отчаянно биться за собственные интересы. Уверен, если бы ФИА просто сказала: «Вот так и будет», большинство команд смогли бы с этим справиться. Просто к этому привязано слишком много интересов, люди дёргают за ниточки повсюду», — приводит слова Сайнса портал RacingNews365.

