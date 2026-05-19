Организаторы Гран-при Канады не распродали все билеты перед этапом Формулы-1

Организаторы Гран-при Канады не распродали все билеты за несколько дней до старта этапа Формулы-1 в Монреале. Об этом сообщает портал GrandPrix со ссылкой на Le Journal de Montréal.

По информации источника, в продаже всё ещё остаются пакеты на террасы, ложи и места на трибунах, а также билеты на отдельные дни. При этом нынешний этап станет для Монреаля первым в истории спринтерским уикендом Формулы-1, а гоночную программу также дополнили Формула-2 и F1 Academy.

После прошлогоднего этапа цены на билеты заметно выросли. Сообщается, что стоимость некоторых трёхдневных пакетов на трибуны увеличилась почти на 20%.

«В этом году мы увеличили вместимость в нескольких зонах, а также расширили ряд билетных и гостевых предложений, особенно в сегменте лож и на площадке CGV Experience у пляжа. Билеты всё ещё доступны в зону общего доступа, на CGV Experience с концертной программой, на террасы, а также по клубному пакету, который рассчитан не на корпоративных клиентов», — приводит слова генерального директора Гран-при Канады Жан-Филиппа Паради источник.