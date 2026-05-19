Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Организаторы Гран-при Канады не распродали все билеты перед этапом Формулы-1

Организаторы Гран-при Канады не распродали все билеты перед этапом Формулы-1
Комментарии

Организаторы Гран-при Канады не распродали все билеты за несколько дней до старта этапа Формулы-1 в Монреале. Об этом сообщает портал GrandPrix со ссылкой на Le Journal de Montréal.

По информации источника, в продаже всё ещё остаются пакеты на террасы, ложи и места на трибунах, а также билеты на отдельные дни. При этом нынешний этап станет для Монреаля первым в истории спринтерским уикендом Формулы-1, а гоночную программу также дополнили Формула-2 и F1 Academy.

После прошлогоднего этапа цены на билеты заметно выросли. Сообщается, что стоимость некоторых трёхдневных пакетов на трибуны увеличилась почти на 20%.

«В этом году мы увеличили вместимость в нескольких зонах, а также расширили ряд билетных и гостевых предложений, особенно в сегменте лож и на площадке CGV Experience у пляжа. Билеты всё ещё доступны в зону общего доступа, на CGV Experience с концертной программой, на террасы, а также по клубному пакету, который рассчитан не на корпоративных клиентов», — приводит слова генерального директора Гран-при Канады Жан-Филиппа Паради источник.

Материалы по теме
Расписание трансляций Гран-при Канады — 2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android