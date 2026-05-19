«Макларен» раскрыл детали нового пакета обновлений для Гран-при Канады

Британская команда «Макларен» рассказала о новом пакете обновлений, который подготовила к Гран-при Канады в рамках продолжающейся программы развития болида MCL40.

«Как и было обозначено в начале сезона, Майами стал первым крупным этапом нашего плана по повышению производительности MCL40. Этот процесс продолжится в Монреале, где мы привезли ряд новых компонентов для днища, шасси, переднего и заднего антикрыльев, кузовных элементов, «гало» и каркаса безопасности», — сообщает пресс-служба команды.

Ранее стало известно, что британская команда может представить на канадском этапе свою версию переворачивающегося заднего крыла «Макларена» в рамках второго пакета обновлений.