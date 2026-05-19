Главная Авто Новости

Норрис заявил о желании однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»

Норрис заявил о желании однажды выступить в гонке «24 часа Ле-Мана»
Действующий чемпион Форумулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что в будущем хотел бы попробовать себя в гонках на выносливость и принять участие в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».

«Мне всё ещё кажется, что хочу попробовать что-то ещё — например, выступить в Ле-Мане. Сейчас я в «Макларене», а «Макларен» участвует в Ле-Мане, так что, возможно, однажды это случится.

Но понимаю, что всё ещё молод, так что пока не успел обо всём этом как следует задуматься. А в будущем, надеюсь, у меня будут дети, они тоже увлекутся гонками или чем-то подобным, тогда смогу прожить эту историю заново», — сказал Норрис в видеоролике для YouTube-канала команды.

В 2027 году «Макларен» вернётся в высший класс чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC и примет участие в «24 часах Ле-Мана» с программой в категории Hypercar.

