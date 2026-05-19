Баттон заявил, что Хэмилтону не избежать работы на симуляторе

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что пилоту «Феррари» Льюису Хэмилтону всё равно придётся продолжать работу на симуляторе, несмотря на возможные сложности с настройками.

«В этом году, должен сказать, с самого начала он выглядит гораздо более уверенным в себе, гораздо больше доверяет людям, с которыми работает в команде.

Но последние пару гонок были для него непростыми, иногда симулятор может тебя немного запутать, увести в неверном направлении с настройками. Но пользоваться им всё равно нужно. Есть работа, которую необходимо делать вне трассы.

Но думаю, в Монреаль Льюис приедет с большим запасом уверенности. Хотим видеть «Феррари» впереди, хотим видеть Льюиса в борьбе за победы, особенно в Монреале — на трассе, которую он так любит», — приводит слова Баттона издание F1oversteer.