«Я себя знаю». Хункаделья рассказал, почему Ферстаппен передал старт на «Нюрбургринге»

Напарник Макса Ферстаппена по команде Verstappen Racing Даниэль Хункаделья рассказал, почему нидерландец в последний момент отказался от стартового отрезка в гонке «24 часа Нюрбургринга».

«До сих пор прекрасно помню разговор с Максом после квалификации. Изначальный план заключался в том, что именно он должен был стартовать в гонке.

Такой же была его роль и во всех тренировочных гонках, которые мы проводили до этого, что было абсолютно логично с учётом его опыта. Если бы что-то случилось на первом круге, а Макса не было бы за рулём, люди, вероятно, начали бы задавать вопросы, потому что по крайней мере ты знаешь, что он умеет справляться с такими ситуациями.

Но в пятницу вечером после квалификации Макс подошёл ко мне и сказал: «Думаю, стартовать должен ты. Знаю себя, это 24-часовая гонка. Стартуем четвёртыми, знаю, что сразу захочу бороться со всеми подряд. Будет лучше, если старт возьмёшь на себя ты», — приводит слова Хункадельи издание GPblog.