Брандл сравнил ситуацию Расселла в чемпионате с прошлогодним сезоном Норриса

Бывший гонщик Формулы-1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу пока рано переживать из-за отставания по очкам, сравнив его ситуацию с прошлым годом Ландо Норриса, в котором пилот «Макларена» стал чемпионом.

«Впереди ещё очень долгий путь. В этом чемпионате можно набрать 482 очка. Не думаю, что отставание по очкам — такая уж большая проблема для Джорджа Расселла.

Например, в прошлом году в Канаде Ландо Норрис после неуклюжего столкновения со своим напарником Оскаром Пиастри на «Макларене» выглядел так, будто серьёзно подорвал свои чемпионские шансы. А потом в итоге стал чемпионом мира.

Это всего лишь пятый Гран-при сезона, этап будет непростым. Это первый спринтерский уикенд в Канаде. Будет холодно. В день гонки может пойти дождь. Это будет серьёзное испытание. Джорджу нужно остановить Антонелли и немного отыграть у него по очкам. Думаю, здесь вопрос скорее психологии, чем математики», — приводит слова Брандла портал F1oversteer.