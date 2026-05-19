Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл сравнил ситуацию Расселла в чемпионате с прошлогодним сезоном Норриса

Брандл сравнил ситуацию Расселла в чемпионате с прошлогодним сезоном Норриса
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу пока рано переживать из-за отставания по очкам, сравнив его ситуацию с прошлым годом Ландо Норриса, в котором пилот «Макларена» стал чемпионом.

«Впереди ещё очень долгий путь. В этом чемпионате можно набрать 482 очка. Не думаю, что отставание по очкам — такая уж большая проблема для Джорджа Расселла.

Например, в прошлом году в Канаде Ландо Норрис после неуклюжего столкновения со своим напарником Оскаром Пиастри на «Макларене» выглядел так, будто серьёзно подорвал свои чемпионские шансы. А потом в итоге стал чемпионом мира.

Это всего лишь пятый Гран-при сезона, этап будет непростым. Это первый спринтерский уикенд в Канаде. Будет холодно. В день гонки может пойти дождь. Это будет серьёзное испытание. Джорджу нужно остановить Антонелли и немного отыграть у него по очкам. Думаю, здесь вопрос скорее психологии, чем математики», — приводит слова Брандла портал F1oversteer.

Материалы по теме
«Настоящий убийца». Вольф — про Расселла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android