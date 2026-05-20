«У него хватает яиц говорить это вслух». Глок поддержал Ферстаппена в критике регламента

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок поддержал позицию пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по поводу нынешнего направления развития чемпионата.

«Я бы сказал, что не только для «Нордшляйфе», а для автоспорта во всём мире он для меня пример для подражания.

Лучший пример — прошлый год, когда в Нью-Йорке презентовали фильм о Формуле-1. Все остальные пилоты Формулы-1 были там — пришли в костюмах, фотографировались. А Макс в это время тестировал GT3 со своей командой. Это говорит само за себя — ему плевать на весь этот внешний шум. Его волнует сам спорт.

Вот почему он сейчас так громко высказывается о Формуле-1. Он не настроен против неё. Он говорит то, что думает, потому что хочет спасти Формулу-1, потому что сейчас она движется не туда. Тоже не считаю правильным, что на машине Формулы-1 нужно проходить поворот медленнее, чтобы в итоге оказаться быстрее на выходе. В этом просто нет смысла.

Это не ДНК Формулы-1 — именно об этом он тоже говорит. И у него хватает яиц говорить это вслух. Он всегда говорит именно то, что думает, именно это делает его тем Максом Ферстаппеном, которого знаем», — приводит слова Глока издание RacingNews365.

