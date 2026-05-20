Стролл: у «Астон Мартин» есть все составляющие, чтобы побеждать

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл выразил уверенность в будущем команды, несмотря на непростой текущий период.

«У нас в технологическом кампусе «Астон Мартин» работают невероятно талантливые люди, и у команды огромный потенциал благодаря таким инструментам, как новая аэродинамическая труба и симулятор. У нас есть все составляющие, чтобы побеждать. Вопрос лишь в том, как раскрыть этот потенциал.

Твёрдо верю в этот проект, даже несмотря на то, что прямо сейчас мы переживаем непростой период. Будущее выглядит очень ярким, хочу пройти этот сложный отрезок до конца и быть частью нашего пути.

Сложные моменты всегда проверяют тебя, но они также показывают, кто действительно верит в то, что вы строите. Верить легко, когда приходят результаты, а всё складывается хорошо. Настоящий вызов — сохранять приверженность делу, когда становится тяжело, вам приходится вместе разбираться с проблемами.

Это часть построения топ-команды в Формуле-1. Искренне верю, что фундамент, который мы закладываем сейчас, в будущем может привести к чему-то действительно особенному», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.