Ландо Норрис поздравил Деклана Райса из «Арсенала» с чемпионством в АПЛ

26-летний британский гонщик и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду «Макларен», отреагировал на завоевание «Арсеналом» чемпионства в английской Премьер-лиге (АПЛ).

Ландо репостнул историю 27-летнего полузащитника лондонцев Деклана Райса и подписал её: «Поздравляю, брат! Чемпионы».

В начале мая Деклан пришёл на базу британской команды Формулы-1, где и подружился с гонщиком. Событие прошло в рамках съёмок второго эпизода сериала «Арсенала» Raising The Bar. Райс также попробовал себя за рулём симулятора Формулы-1.

При этом сам Норрис в АПЛ симпатизирует «Манчестер Юнайтед», о чём признавался ранее.

Это чемпионство стало первым для «Арсенала» в АПЛ за 22 года.

