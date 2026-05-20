Глок — о Ферстаппене: образец для подражания, как Надаль, Федерер, Джокович, Шумахер

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о любви четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») к автоспорту.

«Критика регламента от Макса: я не думаю, что это правильный способ пилотировать машины Формулы-1 — проходить поворот медленнее, чтобы быть быстрее в конце, это не имеет смысла. Это не ДНК Формулы-1, и он говорит то же самое. У него есть смелость сказать это, и он говорит каждый раз, что думает, и это делает его тем Максом Ферстаппеном, которого мы знаем. Это то, что он делает на гоночных трассах, это то, что он делает вне машины, и ему всё равно.

Год или два назад в Имоле, на гонке Формулы-1, его команда по симрейсингу проводила 24-часовую гонку, и он провёл отрезок посреди ночи. Все были шокированы: «Как ты собираешься выступать в Имоле?» Он сел в машину Формулы-1 на следующий день и выиграл. Он просто заботится о спорте. Для меня это причина, по которой он является образцом для подражания, как Рафаэль Надаль, как [Роджер] Федерер, как [Новак] Джокович, как Михаэль Шумахер. Все эти великие парни, которые работают в поте лица, чтобы стать лучше, — вот образцы для подражания, и именно это он и делает.

Есть причины, по которым он занимается развитием симрейсинга — это делает его лучше, и именно поэтому он приезжает сюда и просто пилотирует. Он садится в машину и сразу же показывает, что быстр, потому что он проехал 2 тыс. кругов на симуляторе, но не просто ради удовольствия, а потому что хочет понять трассу.

Я разговаривал с Андреасом Гульденом, который проводил с ним здесь [на «Нюрбургринге»] зазеды для лицензирования, и он не мог поверить, насколько подробно он описывал круг по этой трассе. Он хотел знать о каждом повороте, откуда идёт вода, когда идёт дождь. Это показывает, какой он есть, и это так впечатляет», — приводит слова Глока RacingNews365.