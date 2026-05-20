Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Пилоты напуганы». Брандл — о возможной дождевой гонке Гран-при Канады Формулы-1

«Пилоты напуганы». Брандл — о возможной дождевой гонке Гран-при Канады Формулы-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор и репортёр Sky Sports Мартин Брандл высказался о возможном дожде на Гран-при Канады.

«Гонщики все немного напуганы тем, как будут себя вести эти машины под дождём. У них так много мощности, меньше прижимной силы, меньше сцепления, и они пока не знают, чего ожидать. У них действительно не было возможности испытать их в такой ситуации, так что мы могли бы увидеть некоторую драму [в Канаде].

Только одна из последних восьми гонок в Монреале прошла без машины безопасности в том или ином виде, потому что, если вы разбиваетесь, вы фактически остаётесь на гоночной трассе. Это довольно сложная трасса в этом отношении, старая школа, и мы её любим», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Материалы по теме
Глок — о Ферстаппене: образец для подражания, как Надаль, Федерер, Джокович, Шумахер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android