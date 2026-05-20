«Пилоты напуганы». Брандл — о возможной дождевой гонке Гран-при Канады Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне комментатор и репортёр Sky Sports Мартин Брандл высказался о возможном дожде на Гран-при Канады.

«Гонщики все немного напуганы тем, как будут себя вести эти машины под дождём. У них так много мощности, меньше прижимной силы, меньше сцепления, и они пока не знают, чего ожидать. У них действительно не было возможности испытать их в такой ситуации, так что мы могли бы увидеть некоторую драму [в Канаде].

Только одна из последних восьми гонок в Монреале прошла без машины безопасности в том или ином виде, потому что, если вы разбиваетесь, вы фактически остаётесь на гоночной трассе. Это довольно сложная трасса в этом отношении, старая школа, и мы её любим», — приводит слова Брандла Sky Sports.