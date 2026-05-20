В «Макларене» объяснили важность обновлений на Гран-при Канады

В команде Формулы-1 «Макларен» высказались о важности обновлений, которые будут привезены на Гран-при Канады.

«Конкуренция в Майами была плотной, но команда оформила спринтерский дубль и двойной подиум [в основной гонке]. Команда перезарядилась после двухнедельного перерыва в гонках и готова перенести этот импульс на следующий североамериканский этап на трассе, которую многие гонщики любят.

Мы надеемся, что обновления помогут ещё больше сократить отставание от «Мерседеса» — которое, по словам руководителя команды Андреа Стеллы, имело преимущество в две десятых секунды на круге в Майами — или, по крайней мере, нейтрализовать собственные разработки «Серебряных стрел», — говорится в пресс-релизе команды.