В «Альпин» рассказали о работе над машиной Гасли после недовольства Пьера в Майами

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен рассказал о подготовке команды Формулы-1 к Гран-при Канады, который пройдёт в ближайшие выходные в Монреале.

«Мы провели некоторые исследования на машине Пьера в недели после Майами, чтобы понять, почему, несмотря на результаты, которые он показывал в этом сезоне, он был не слишком доволен машиной на протяжении уикенда. У нас есть некоторые идеи и доказательства того, что произошло, и мы надеемся, что обе машины будут впереди и снова будут набирать очки в Канаде, когда мы попытаемся набрать импульс в очень насыщенной фазе календаря», — приводит слова Нильсена пресс-служба команды.

