Льюис Хэмилтон отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон прокомментировал победу футбольного клуба «Арсенал» в английской Премьер-лиге (АПЛ).

«Вперёд, «канониры», — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Напомним, «Арсенал» стал победителем АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 матчах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», составляет четыре очка. Отметим, что это первый титул для «Арсенала» с 2004 года.

Ранее на победу «Арсенала» в АПЛ отреагировал другой британский чемпион Ф-1 — Ландо Норрис.

