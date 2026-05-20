Эксперт объяснил, какие проблемы у двигателей машин Ф-1 могут появиться на Гран-при Канады

Технический эксперт Паоло Филизетти высказался о возможных проблемах с силовыми установками на Гран-при Канады Формулы-1.

«После того как несколько гонщиков Формулы-1 высказали жалобы на производительность новых силовых установок, ФИА приняла меры перед Гран-при Майами. Она занялась управлением энергией, чтобы сократить период клиппинга, а также попыталась устранить проблему лифт-энд-коста, которая расстраивала гонщиков во время квалификационных кругов.

После уикенда результаты были достаточно обнадёживающими, чтобы генеральный директор Стефано Доменикали похвалил то, как Формула-1 смогла оперативно изменить параметры управления энергией, чтобы обеспечить гонщикам более естественный стиль пилотирования. Его точку зрения разделил Тото Вольфф, который критиковал тех, кто продолжал бросать тень на регламент.

Однако было хорошо известно, что трасса в Майами не была одной из самых требовательных с точки зрения рекуперации энергии, так что достигнутый результат в значительной степени был обусловлен характеристиками трассы в Майами. Ситуация, которую может создать трасса в Монреале на этих выходных, совершенно иная. Знаменитая трасса имени Жиля Вильнёва более сложна с точки зрения рекуперации энергии, поскольку второй и третий секторы характеризуются конфигурацией stop-and-go. В частности, финальный сектор будет гораздо более сложным для рекуперации энергии, а длинная прямая перед последней шиканой — это участок, где супер-клиппинг и лифт-энд-кост могут проявиться снова.

Ещё один фактор, который необходимо учитывать: Монреаль — это трасса, где расход топлива выше, чем на других трассах. Поэтому режимы рекуперации, при которых двигатель внутреннего сгорания поддерживает высокие обороты даже при подъёме, увеличивая скорость MGU-K, одновременно пытаясь поддерживать высокие обороты турбины, могут не применяться в таком экстремальном режиме, как мы видели на других трассах.

Но как это может повлиять на «Мерседес», который выиграл первые четыре этапа сезона? Силовая установка, построенная немцами, может не иметь возможности полностью использовать свой потенциал с точки зрения способности к подзарядке на различных участках трассы из-за ограничений, связанных с чрезмерным расходом топлива, требуемым стратегиями управления энергией, успешно реализованными до сих пор. По сути, регулятивные меры, принятые начиная с Майами, могут подвергнуться серьёзной проверке на эффективность в Канаде.

Но в то же время мы можем стать свидетелями сокращения разрыва в производительности между силовыми установками, что может привести к более плотной борьбе на трассе, поскольку команды будут пытаться управлять своими двигателями. Всё это управление будет осуществляться при дополнительном внимании к системе АDUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), первая фаза которой вступает в силу после уикенда», — написал Филизетти в своей колонке на RacingNews365.