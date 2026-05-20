Штайнер: Берман готов перейти в команду, где сможет выигрывать гонки

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что британец Оливер Берман готов к выступлению за топ-команду Формулы-1.

«Считаю, что Оливер готов перейти в команду, где сможет выигрывать гонки или, по крайней мере, подниматься на подиум. Хотя он очень молод, и об этом нельзя забывать. Сейчас ему нужно набраться терпения. В его контракте, вероятно, есть пункт, согласно которому он покинет «Хаас», если получит предложение от одной из ведущих команд.

Он многому научился в «Хаасе», в прошлом году у него были очень хорошие результаты, они будут и в этом году. Однако если он хочет подняться подиум, нужно двигаться дальше», — приводит слова Штайнера Casino.org.