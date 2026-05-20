Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: Берман готов перейти в команду, где сможет выигрывать гонки

Штайнер: Берман готов перейти в команду, где сможет выигрывать гонки
Комментарии

Бывший глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что британец Оливер Берман готов к выступлению за топ-команду Формулы-1.

«Считаю, что Оливер готов перейти в команду, где сможет выигрывать гонки или, по крайней мере, подниматься на подиум. Хотя он очень молод, и об этом нельзя забывать. Сейчас ему нужно набраться терпения. В его контракте, вероятно, есть пункт, согласно которому он покинет «Хаас», если получит предложение от одной из ведущих команд.

Он многому научился в «Хаасе», в прошлом году у него были очень хорошие результаты, они будут и в этом году. Однако если он хочет подняться подиум, нужно двигаться дальше», — приводит слова Штайнера Casino.org.

Материалы по теме
autonoción: отношения лагеря Окона с «Хаасом» испортились из-за ставки на Бермана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android