«Монополия» совместно с Формулой-1 выпустит спецсерию настольной игры
Поделиться
Формула-1 анонсировала коллаборацию с всемирно известным американским брендом Hasbro, занимающимся производством игрушек и настольных игр.
Совместно с компанией Формула-1 представит специальную серию легендарной настольной игры «Монополия». Вместо стандартных правил игроки будут выбирать любимую команду Ф-1 и соревноваться за победу в Гран-при, передвигая фишки, выполненные в виде шлема.
Предзаказ доступен с 20 мая, релиз запланирован на 15 июля.
«Монополия» — одна из самых культовых и любимых настольных игр в мире, рады привнести элементы Фомулы-1 в эту классику», — приводит слова коммерческого директора Ф-1 Эмили Празер пресс-служба.
Комментарии
- 20 мая 2026
-
17:21
-
16:35
-
16:13
-
15:57
-
15:01
-
14:53
-
13:58
-
12:53
-
11:57
-
10:48
-
09:51
-
00:36
-
00:15
- 19 мая 2026
-
23:43
-
22:59
-
22:41
-
21:55
-
21:25
-
20:59
-
20:42
-
19:47
-
19:20
-
18:57
-
17:58
-
17:35
-
16:51
-
15:59
-
15:55
-
14:28
-
14:04
-
12:44
-
12:06
-
11:52
-
10:32
-
10:01