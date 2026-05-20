«Монополия» совместно с Формулой-1 выпустит спецсерию настольной игры

Формула-1 анонсировала коллаборацию с всемирно известным американским брендом Hasbro, занимающимся производством игрушек и настольных игр.

Совместно с компанией Формула-1 представит специальную серию легендарной настольной игры «Монополия». Вместо стандартных правил игроки будут выбирать любимую команду Ф-1 и соревноваться за победу в Гран-при, передвигая фишки, выполненные в виде шлема.

Предзаказ доступен с 20 мая, релиз запланирован на 15 июля.

«Монополия» — одна из самых культовых и любимых настольных игр в мире, рады привнести элементы Фомулы-1 в эту классику», — приводит слова коммерческого директора Ф-1 Эмили Празер пресс-служба.

