В Подмосковье стартовал новый сезон СМП РСКГ, где дебютировал автомобиль «Астон Мартин»

На трассе Moscow Raceway состоялся первый этап сезона Российской серии кольцевых гонок — 2026. Гоночный уикенд включил заезды в пяти классах.

В главной категории SMP TCR Russia победителем этапа стал 21-летний Максим Солдатов из команды SMP Racing, выступающий на Cupra Leon. В воскресной гонке пилот финишировал шестым, но по итогам этапа возглавил общий зачёт чемпионата России. Вторым идёт Захар Слуцкий из LUKOIL Racing Twins Team, третьим — Егор Смоляр.

Одним из главных событий этапа стал дебют автомобиля Aston Martin в СМП РСКГ. Команда YADRO Motorsport впервые вывела на старт купе Aston Martin Vantage AMR в классе SMP GT4 Russia. За 12 лет существования серии автомобили британской марки ранее не участвовали в чемпионате.

В категории SMP GT4 Russia лидерство захватил Вадим Мещеряков из команды RSCar Motorsport на Mercedes-AMG GT4. Пилот выиграл обе гонки этапа.

В классе «Супер-продакшн» по итогам уикенда лидером Кубка России стал Тимофей Буянов из ITECO Racing Team на Subaru BRZ. В «Туринг-лайте» первую строчку общего зачёта занимает Андрей Масленников из GTE Racing Team, а в категории S1600 оба заезда выиграл Илья Родькин на Lada Granta.

Следующий этап СМП РСКГ пройдёт 23 мая на трассе Moscow Raceway. В рамках уикенда впервые в истории серии состоится 12-часовая гонка на выносливость.