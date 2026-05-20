«Практически не вызывает сомнений». Ральф Шумахер — об уходе Эстебана Окона из «Хааса»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что не ожидает увидеть французского гонщика Эстебана Окона, выступающего за американскую команду «Хаас», на стартовой решётке в 2027 году.

«Окон недостаточно хорош. В лучшем случае он на одном уровне с [Оливером] Берманом, а чаще всего — хуже. Берман только начинает свою карьеру, у него ещё есть потенциал для роста. Не могу себе представить, что мы увидим Эстебана Окона в следующем году. Это практически не вызывает сомнений у меня», — приводит слова Шумахера издание Motorsport-Total.

После четырёх этапов сезона-2026 Оливер Берман набрал 17 очков, Окон — одно.

