Пьер Ваше — об обновлениях «Ред Булл»: Канада станет хорошим испытанием для этого пакета

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше заявил, что пакет обновлений, привезённый на Гран-при Майами, дал чёткий прогресс, команда продолжит развитие в Монреале.

«В Майами мы сделали заметный шаг вперёд: пакет обновлений обеспечил обнадёживающий рост производительности и помог устранить некоторые ключевые недостатки болида. Он выявил слабые места машины и показал, в каких областях можно улучшить общую производительность.

Гонка в Канаде станет ещё одним хорошим испытанием для этого пакета, а также для ряда небольших обновлений, которые будут представлены в этот уикенд. Для команды стало настоящим стимулом увидеть, как результаты напряжённой работы за кулисами воплощаются на трассе, рассчитываем на дальнейшее совершенствование болида по мере приближения европейских этапов», — приводит слова Ваше издание RacingNews365.