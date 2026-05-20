Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пьер Ваше — об обновлениях «Ред Булл»: Канада станет хорошим испытанием для этого пакета

Пьер Ваше — об обновлениях «Ред Булл»: Канада станет хорошим испытанием для этого пакета
Комментарии

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше заявил, что пакет обновлений, привезённый на Гран-при Майами, дал чёткий прогресс, команда продолжит развитие в Монреале.

«В Майами мы сделали заметный шаг вперёд: пакет обновлений обеспечил обнадёживающий рост производительности и помог устранить некоторые ключевые недостатки болида. Он выявил слабые места машины и показал, в каких областях можно улучшить общую производительность.

Гонка в Канаде станет ещё одним хорошим испытанием для этого пакета, а также для ряда небольших обновлений, которые будут представлены в этот уикенд. Для команды стало настоящим стимулом увидеть, как результаты напряжённой работы за кулисами воплощаются на трассе, рассчитываем на дальнейшее совершенствование болида по мере приближения европейских этапов», — приводит слова Ваше издание RacingNews365.

Сейчас читают:
Лоран Мекис: управляемость была одним из ключевых аспектов при улучшении болида «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android