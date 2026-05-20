Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Виктор Мартен заменит Люка Браунинга в качестве резервного пилота «Уильямса» на ГП Канады

Виктор Мартен заменит Люка Браунинга в качестве резервного пилота «Уильямса» на ГП Канады
Комментарии

Французский автогонщик Виктор Мартен будет исполнять обязанности резервного пилота «Уильямса» на Гран-при Канады, сообщает пресс-служба команды.

Основной резервист «Уильямса» Люк Браунинг в этот уикенд выступает на этапе Супер Формулы в Сузуке, поэтому его место на трассе займёт Мартен. Бывший юниор «Альпин» в 2025 году вошёл в академию «Уильямса», участвовал в первой тренировке Гран-при Испании, а с сезона-2026 стал тест-пилотом и пилотом развития команды, работая на симуляторе с Карлосом Сайнсом и Алексом Албоном. Параллельно француз выступает за «Альпин» в WEC, где провёл две гонки, заняв 11-е место в Имоле и Спа.

Материалы по теме
Джеймс Ваулз подтвердил крупный пакет обновлений «Уильямса» к Гран-при Канады
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android