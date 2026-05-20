Виктор Мартен заменит Люка Браунинга в качестве резервного пилота «Уильямса» на ГП Канады

Французский автогонщик Виктор Мартен будет исполнять обязанности резервного пилота «Уильямса» на Гран-при Канады, сообщает пресс-служба команды.

Основной резервист «Уильямса» Люк Браунинг в этот уикенд выступает на этапе Супер Формулы в Сузуке, поэтому его место на трассе займёт Мартен. Бывший юниор «Альпин» в 2025 году вошёл в академию «Уильямса», участвовал в первой тренировке Гран-при Испании, а с сезона-2026 стал тест-пилотом и пилотом развития команды, работая на симуляторе с Карлосом Сайнсом и Алексом Албоном. Параллельно француз выступает за «Альпин» в WEC, где провёл две гонки, заняв 11-е место в Имоле и Спа.