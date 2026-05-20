MotoGP может ограничить гонщиков одним мотоциклом с 2027 года

MotoGP рассматривает возможность изменения регламента, по которому с 2027 года каждый гонщик будет иметь в распоряжении только один мотоцикл вместо двух, сообщает издание Motorsport.

Инициатива исходит от производителей с целью снижения расходов. Ожидается, что мера позволит сократить число технического персонала в каждой команде, хотя точный объём финансовой экономии пока не определён. Предложение должно пройти голосование в Grand Prix Commission.

В случае принятия гонщики премьер-класса окажутся в ситуации, аналогичной Moto2 и Moto3, где с 2010 года используется только один мотоцикл. При этом наиболее вероятной моделью станет протокол WorldSBK: у каждого пилота официально одна машина, вторая хранится в грузовике без сертификации и может быть допущена на трассу только после инспекции технических делегатов при повреждении шасси.

Изменение серьёзно повлияет на стратегию — команды больше не смогут одновременно работать с двумя разными направлениями настроек. Кроме того, исчезнет текущая процедура flag-to-flag, когда гонщик запрыгивает на второй мотоцикл со сменой резины за три секунды. В WorldSBK вместо этого пилоты заезжают в гараж для замены колёс с обязательной минимальной длительностью пит-стопа.

ФИА запретила запасные машины в Формуле-1 с 2008 года также в рамках сокращения расходов.

