Звезда WNBA Кейтлин Кларк станет гранд-маршалом «Инди-500»

Звезда женской НБА Кейтлин Кларк будет выполнять роль гранд-маршала 110-й гонки «Индианаполис-500», которая пройдёт в воскресенье, 24 мая.

«Для меня большая честь представлять компанию Gainbridge в качестве гранд-маршала гонки «Инди-500». С нетерпением жду возможности прикоснуться к той легендарной части, которая делает Индиану такой особенной, стать частью уважаемой вековой традиции «Величайшего зрелища в автоспорте», — приводит слова Кларк пресс-служба автодрома Indianapolis Motor Speedway.

В рамках церемонии Кларк даст традиционную команду гонщикам занять места в болидах. Кроме того, почётным гостем гонки станет обладатель «Оскара» Брендан Фрейзер — он взмахнёт зелёным флагом.

