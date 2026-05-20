Mission 44 Хэмилтона станет благотворительным партнёром «Фестиваля скорости» в Гудвуде

Благотворительная организация пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона Mission 44 объявлена официальным партнёром «Фестиваля скорости» в Гудвуде 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда в социальной сети Х.

В рамках партнёрства 60 молодых людей посетят фестиваль и получат возможность познакомиться с миром автоспорта и STEM-карьер (профессиональная деятельность в сферах, связанных с наукой, технологиями, инженерией и математикой). Основатель «Фестиваля скорости» Чарльз Генри Гордон-Леннокс, 11-й герцог Ричмонд назвал работу Mission 44 абсолютно жизненно важной и добавил, что фестиваль всегда стремился вдохновлять следующее поколение.

«Талант есть везде, а возможность — нет. Именно это движет нашей работой. Каждый молодой человек заслуживает шанса сделать первый шаг к будущему в STEM и автоспорте, где доступ слишком часто был ограничен. Гордимся тем, что нас назвали официальным благотворительным партнёром фестиваля — события, которое обладает такой сильной способностью вдохновлять», — приводит слова генерального директора Mission 44 Джейсона Артура издание RacingNews365.

Посетители фестиваля смогут узнать о работе Mission 44 на стенде в новой фан-зоне, где также пройдут панельные дискуссии и публичные интервью.

