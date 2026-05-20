Ромен Грожан — единственный, кто выбрал обезжиренное молоко на «Инди-500»

Бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан, стартующий 24-м за рулём Dale Coyne Racing, стал единственным из 33 гонщиков «Инди-500», выбравшим обезжиренное молоко в традиционной предгоночной церемонии, сообщает официальный аккаунт серии в социальной сети Х.

Традиция пить молоко в Victory Lane восходит к 1936 году, когда Луи Мейер был запечатлён с бокалом пахты (обезжиренные сливки. — Прим. «Чемпионата») после третьей победы на «Брикьярде». С 1956 года обычай закрепился. Единственным исключением стал Эмерсон Фиттипальди, выбравший апельсиновый сок в 1993-м. Гонщикам предлагают три варианта: цельное, двухпроцентное или обезжиренное молоко. Грожан — единственный, кто предпочёл последний.

«Инди-500» пройдёт 24 мая.