Джонни Херберт: «Феррари» уже раскрыла все свои козыри и больше не представляет угрозы

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт заявил, что «Феррари» после первых обновлений перестала быть угрозой для конкурентов.

«В начале сезона «Феррари» выглядела сильной — было несколько уикендов, когда SF-26 демонстрировала высокую скорость уже с первых сессий. Она раскрыла свои козыри чуть раньше всех остальных, но после первых доработок соперники ответили, теперь «Феррари», по сути, больше не представляет угрозы. Это разочаровывающая ситуация — в очередной раз это доказывает, что необходимые с инженерной точки зрения компоненты не совсем на том же уровне, что и у других команд, особенно у «Макларена». Именно они всегда кажутся способными улучшить свои результаты по сравнению с тем, как они начинали. Разработки «Феррари», напротив, оказываются всё более медленными или менее эффективными», — приводит слова Херберта издание FormulaPassion.

