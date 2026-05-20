Джордж Расселл поделился фото с Брэдом Питтом с презентации Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал гостем закрытой премьеры нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, которая прошла в Лос-Анджелесе. Фотографией с мероприятия он поделился в соцсетях.

Брэд Питт и Джордж Расселл Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

«Особенный вечер в Лос-Анджелесе с Брэдом [Питтом] и командой AMG на мировой премьере нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Что за машина!!! Поздравляю всех», — подписал снимок Расселл.

На мероприятии также присутствовали напарник Джорджа итальянец Андреа Кими Антонелли и руководитель команды Тото Вольф.

Новый GT 4-Door Coupé стал полностью электрическим. Силовая установка новинки основана на 800-вольтовой архитектуре и состоит из трёх электромоторов. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 2,4 секунды, с 0 до 200 км/ч — 6,8 секунды. Батарея ёмкостью 106 кВт·ч поддерживает зарядку до 600 кВт, добавляя более 460 км запаса за 10 минут. Технологии охлаждения аккумулятора заимствованы у Формулы-1 и гиперкара Mercedes-AMG One. Производство начнётся летом 2026 года.