The Race: переговоры Хорнера с BYD о создании 12-й команды Ф-1 прошли позитивно

Бывший руководитель «Ред Булл» британский функционер Кристиан Хорнер и китайский автопроизводитель BYD провели позитивные переговоры о возможном партнёрстве и создании новой команды Формулы-1, информирует издание The Race.

Ранее сообщалось, что встречи прошли на прошлой неделе на юге Франции, где Хорнер посетил мероприятие BYD в рамках Каннского фестиваля и гонку Формулы-E в Монако. Он обсудил перспективы с исполнительным вице-президентом компании Стеллой Ли. По данным источников, переговоры не дошли до стадии запуска проекта, но имеют серьёзный потенциал для дальнейшего развития.

