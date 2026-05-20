Главная Авто Новости

Экипаж из команды «КАМАЗ-мастер» Каримова упрочил лидерство на ралли «Такла-Макан»-2026

Экипаж из команды «КАМАЗ-мастер» Каримова упрочил лидерство на ралли «Такла-Макан»-2026
Экипаж Богдана Каримова из команды «КАМАЗ-мастер» одержал победу на четвёртом этапе ралли-марафона «Такла-Макан» и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 12 минут.

Спецучасток изначально планировался протяжённостью 200 км, но был сокращён до 91 км из-за погодных условий — старт задержала песчаная буря. Трасса прошла через песчаные и каменистые дороги, глубокие промоины и горный каньон. На 45-м километре экипажам пришлось решать навигационную задачу: внедорожники, стартовавшие первыми, выбрали неверное направление, в лабиринте следов Каримов потерял около минуты, а экипаж Алмаза Ахмедова — около полутора.

Каримов финишировал со временем 60 минут 18 секунд (седьмое место в генеральной классификации), Ахмедов уступил ему чуть более трёх минут. В общем зачёте грузовик №502 опережает №501 на 12 минут.

Накануне экипаж Ивана Королёва из URAL MOTORSPORT столкнулся с отказом привода вентилятора охлаждения и получил максимальную пенализацию, но ночные механики восстановили машину, все девять грузовиков продолжают гонку. Четверг объявлен днём отдыха — бивуак переезжает в посёлок Черчен на юге пустыни.

