ФИА провела дополнительную проверку болида Карлоса Сайнса после Гран-при Майами

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала технический отчёт по итогам Гран-при Майами, в котором сообщила о дополнительной проверке болида пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса.

После гонки машина испанца под номером 55 была случайным образом выбрана среди первой десятки для углублённой инспекции. Специалисты ФИА проверили систему регулировки переднего антикрыла, а также все подключённые датчики, проводку и соединения со стандартным электронным блоком управления ECU (Electronic Control Unit — электронный блок управления).

В ФИА отметили, что все проверенные элементы соответствуют техническому регламенту Формулы-1 сезона-2026.

