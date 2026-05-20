Резервист «Макларена» Пато О'Уорд: не смотрел ни одной гонки Формулы-1 в этом году

Резервный пилот «Макларена» Пато О'Уорд заявил, что больше не следит за Формулой-1.

«Даже не смотрел ни одной гонки Формулы-1 [в этом году]. Я и квалификации теперь не смотрю. Ни за чем не наблюдаю, но они [«Макларен»] же в Майами хорошо выступили, да? Даже не помню. По-моему, кто-то из них попал на подиум? Или оба?

Знаю, что вхожу в резервный состав и всё такое, но уже сильно потерял интерес. Не знаю, может, дело в возрасте, однако то, где Формула-1 находится сейчас, меня не привлекает. Так что пока я очень счастлив быть здесь [в IndyCar], кто знает, что будет с моим будущим, когда закончится контракт, но прямо сейчас я хочу находиться именно тут», — заявил О'Уорд в подкасте Fórmula Latina.

