Роб Смедли: в «Феррари» сейчас лишь 5-10% тех, кто понимает, как побеждать

Бывший гоночный инженер «Феррари» Роб Смедли объяснил, что мешает «Скудерии» вернуться на вершину.

«Чем дальше ты удаляешься от побед в чемпионатах мира, тем сложнее становится. Вот почему, видя возрождение «Ред Булл» с 2021 года, мы, вероятно, теперь увидим возрождение «Мерседеса», ведь у них есть не слишком давний опыт того, как это делается.

В «Феррари» сейчас лишь 5-10% тех, кто был там во времена грандиозных успехов, — эти ребята понимают, как побеждать. Но когда у тебя люди, выигравшие всего одну или две гонки, становится сложно. Это тянется бесконечно и тяжело. Когда же есть группа, которая знает, как это делается, и способна продолжать в том же духе, — это имеет огромное значение. Находясь в положении «Феррари» или любой другой команды, не выигрывавшей титул очень-очень давно, уверенность в себе невысока. Слишком много сомнений. Сколько бы ты ни говорил на публике, что, мол, верим в победу, верим в чемпионские титулы и всё такое, — достаточно всего 2-3% неуверенности, чтобы она просочилась в организацию, тогда ничего не получится.

Я поговорил с несколькими людьми. Обсуждал это с «Мерседесом»: когда предлагаешь целый пакет обновлений, что-то из него срабатывает, а что-то нет. Думаю, проблема в том, что после Майами они сосредоточились на анализе: что сработало, а что — нет. Там считают, что в совокупности это принесло результат, но на самом деле он оказался ниже ожидаемого. Шага вперёд не получилось. При этом, по данным аэродинамической трубы, всё должно было сработать, так что чистый эффект оказался далеко не таким, как планировалось. Выходит, мы установили детали, которые замедляют машину?» — сказал Смедли в подкасте High Performance Racing.