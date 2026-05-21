Хилл — об Алонсо: ему едва ли нужен гоночный инженер, он сам говорит, что делать

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл сравнил рабочие отношения пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе и пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с его инженерами.

«Это как в браке, правда? Если кто-то вроде Макса очень требователен, нужен человек, достаточно сильный, чтобы… не противостоять ему, а понять, что Макс на самом деле имеет в виду, и быстро найти для него ответ, чтобы он либо успокоился, либо получил ту информацию, которая ему действительно нужна. Интересно, это как быть инженером у Фернандо Алонсо. В смысле, инженер там почти не нужен, да? Фернандо Алонсо говорит тебе, что делать, и ты, наверное, это и делаешь!» — заявил Хилл в подкасте Stay on Track.

Алонсо провёл рекордные 428 Гран-при за карьеру. Бывший коллега по «Рено» Пэт Симондс называл его «поразительно умным» после того, как слышал вопросы испанца на брифингах пилотов.

