Verstappen Racing выступит в «24 часах Спа» без Макса Ферстаппена

Verstappen Racing выступит в «24 часах Спа» без Макса Ферстаппена
Команда Verstappen Racing подтвердила участие в «24 часах Спа», которые пройдут с 24 по 28 июня на трассе «Спа-Франкоршам», следует из объявленного списка участников чемпионата.

За руль Mercedes-AMG GT3 № 3 сядут Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья и друг Макса Ферстаппена Крис Лулхэм. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пропустит гонку из-за Гран-при Австрии.

В «24 часах Нюрбургринга» экипаж Verstappen Racing лидировал большую часть гонки, но из-за поломки приводного вала за несколько часов до финиша занял только 38-е место. В этом сезоне коллектив выступает в pro-классе GT World Challenge Europe, а в прошлом выиграл Gold Cup. Среди других участников «24 часов Спа» — Валентино Росси, Маро Энгель, Артур Леклер и Джейк Деннис.

