Даниэлю Риккардо поступало предложение заменить Нико Росберга в «Мерседесе» с сезона-2017

Ведущая Sky Sports F1 Рэйчел Брукс в своей книге Drive рассказала, что экс-пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо мог занять место Нико Росберга в «Мерседесе» в 2017 году.

«Вы будете сильно удивлены, узнав, что Даниэлю Риккардо поступило предложение заменить Росберга, когда тот шокирующе покинул спорт в конце 2016-го. Да, тот самый «Мерседес», который выиграл в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Риккардо был связан контрактом с «Ред Булл», но мы все знаем, что контракты — это просто бумажки, если обе стороны согласны их разорвать. Вместо этого Риккардо перешёл в «Рено» в 2019-м, а затем в «Макларен» в 2021-м — как раз перед их возрождением», — приводит слова из книги издание GPFans.