Бывший инженер «Хааса» — об Оконе: коллега назвал его «необучаемым»

Бывший гоночный инженер «Хааса» Марк Слейд поделился мнением о пилоте команды Эстебане Оконе.

«На мой взгляд, Кевин Магнуссен гораздо лучший гонщик. Думаю, Окон потенциально быстр, но у него есть реальные проблемы. Было бы несправедливо вдаваться в детали, но другой инженер Эстебана назвал его «необучаемым» — и это говорит само за себя. К сожалению. Я был поражён в Шанхае, когда Эстебан сказал: «Да, это была моя вина», после контакта на выезде с пит-лейна. Это был первый раз, когда я услышал, как Эстебан Окон взял на себя ответственность за что-то», — заявил Слейд в эфире YouTube-канала Питера Уиндзора.