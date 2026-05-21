Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший инженер «Хааса» — об Оконе: коллега назвал его «необучаемым»

Бывший инженер «Хааса» — об Оконе: коллега назвал его «необучаемым»
Комментарии

Бывший гоночный инженер «Хааса» Марк Слейд поделился мнением о пилоте команды Эстебане Оконе.

«На мой взгляд, Кевин Магнуссен гораздо лучший гонщик. Думаю, Окон потенциально быстр, но у него есть реальные проблемы. Было бы несправедливо вдаваться в детали, но другой инженер Эстебана назвал его «необучаемым» — и это говорит само за себя. К сожалению. Я был поражён в Шанхае, когда Эстебан сказал: «Да, это была моя вина», после контакта на выезде с пит-лейна. Это был первый раз, когда я услышал, как Эстебан Окон взял на себя ответственность за что-то», — заявил Слейд в эфире YouTube-канала Питера Уиндзора.

Материалы по теме
«Практически не вызывает сомнений». Ральф Шумахер — об уходе Эстебана Окона из «Хааса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android