Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лэнс Стролл считает, что Эдриан Ньюи способен сконструировать его «идеальный болид»

Лэнс Стролл считает, что Эдриан Ньюи способен сконструировать его «идеальный болид»
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что руководитель команды Эдриан Ньюи способен построить его идеальный болид, приведя в пример чемпионские машины Себастьяна Феттеля.

«Мне нравится сильное механическое сцепление в низкоскоростных поворотах и хорошее аэродинамическое сцепление в высокоскоростных. Мне нравятся более лёгкие машины с хорошей манёвренностью и отзывчивой передней частью, но я также хочу, чтобы задняя часть вела себя уверенно в зонах резкого торможения и поворотах с комбинированным входом. Мне нравится машина, которая идёт за своим носом. Если бы мне пришлось привести примеры, то многие машины, спроектированные Эдрианом Ньюи в эпоху чемпионских побед Себастьяна Феттеля, были близки к идеалу. Так что у нас есть подходящий человек для этой работы», — приводит слова Стролла издание PlanetF1.

«Астон Мартин» идёт на последнем месте в Кубке конструкторов после четырёх этапов. В Майами команда впервые добралась до финиша двумя машинами.

Материалы по теме
Стролл: у «Астон Мартин» есть все составляющие, чтобы побеждать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android