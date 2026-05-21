Лэнс Стролл считает, что Эдриан Ньюи способен сконструировать его «идеальный болид»

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что руководитель команды Эдриан Ньюи способен построить его идеальный болид, приведя в пример чемпионские машины Себастьяна Феттеля.

«Мне нравится сильное механическое сцепление в низкоскоростных поворотах и хорошее аэродинамическое сцепление в высокоскоростных. Мне нравятся более лёгкие машины с хорошей манёвренностью и отзывчивой передней частью, но я также хочу, чтобы задняя часть вела себя уверенно в зонах резкого торможения и поворотах с комбинированным входом. Мне нравится машина, которая идёт за своим носом. Если бы мне пришлось привести примеры, то многие машины, спроектированные Эдрианом Ньюи в эпоху чемпионских побед Себастьяна Феттеля, были близки к идеалу. Так что у нас есть подходящий человек для этой работы», — приводит слова Стролла издание PlanetF1.

«Астон Мартин» идёт на последнем месте в Кубке конструкторов после четырёх этапов. В Майами команда впервые добралась до финиша двумя машинами.